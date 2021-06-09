Редкое кольцеобразное солнечное затмение порадует в четверг жителей северо-востока Казахстана

Редкое солнечное затмение ожидается днем 10 июня.

"Это кольцеобразное затмение, на их долю приходится около 5%, то есть, довольно редкое и зрелищное событие. Полоса затмения пройдет через Северную Америку, Северный Ледовитый океан, северо-восточную часть России", - рассказала кандидат физико-математических наук, заведущая лаборатории Физики звезд и туманностей Астрофизической института имени В.Г. Фесенкова Любовь Шестакова.

Эксперт подчеркнула, что грядущее затмение будет самым наблюдаемым из четырех затмений 2021 года.

"В Казахстане самая большая фаза - 35-37% покрытия будет наблюдаться в северо-восточных районах, это в городах Павлодар, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Семей", - уточнила она.

В Нур-Султане затмение начнется в 17 часов 15 минут, максимум случится в 18 часов 11 минут с фазой покрытия 30%. В Алматы максимум затмения приходится на 18 часов 26 минут, фаза покрытия 18%.