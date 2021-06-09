Гинцбург: рост заболеваемости коронавирусом летом естественен

В России на этой неделе отмечается рост заболеваемости коронавирусом - за минувшие сутки выявили 10,4 тыс случаев заболевания, максимум за три месяца. Создатель вакцины "Спутник V" директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург рассказал, с чем может быть связан рост заболеваемости.

"Наступило лето, общения гораздо больше, мобильность людей увеличивается по сравнению с зимним периодом, поэтому, естественно, рост заболеваемости среди тех, кто не вакцинировался", - заявил Гинцбург, пишет РИА Новости.

По словам ученого, в условиях роста заболеваемости вакцинация становится еще более актуальной - привитые люди легче переносят болезнь.