На Ставрополье заработает система обмена данными по уходу нуждающимися

В рамках нацпроекта "Демография" в будущем году на Ставрополье заработает автоматизированная система обмена данными о гражданах, нуждающихся в долговременном уходе.

"С 2022 года система будет внедрена по всей территории Ставрополья. В регионе в будущем году планируется запуск автоматизированной системы обмена данными между организациями и ведомствами о гражданах, нуждающихся в уходе", - сообщает сайт краевой думы, передает "Это Кавказ".

Автоматизированная система будет представлять собой банк данных со сведениями о потенциальных получателях услуг, индивидуальными рекомендациями по уходу и программами реабилитации, она позволит ведомствам и учреждениям оперативно обмениваться информацией и корректировать программы реабилитации.

"Реализация проекта оказания системы долговременного ухода в крае уже показывает реальные результаты. К депутатам поступает масса положительных отзывов по этому проекту", - рассказала председатель комитета по социальной политике и здравоохранению региона Валентина Муравьева.

Напомним, на сегодняшний день долговременный уход гражданам оказывают 32 организации соцобслуживания, а также 39 медучреждений региона.