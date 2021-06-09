Парковки в центре Краснодара переделают в общественные пространства за счет предпринимателей

Власти Краснодара предлагают местным предпринимателям обустроить около заведений парклеты - зоны отдыха, являющиеся продолжением тротуара.

Обычно такие зоны устанавливают на автомобильных парковках. Содержать и финансировать парклеты будут предприниматели и общественные организации. Доступ к зонам отдыха со скамейками и зеленью будет открыт для всех.

«Парклеты отражают разнообразие и творческий потенциал людей и организаций, которые их спонсируют и разрабатывают. Они также отражают стремление города поощрять пешие прогулки, езду на велосипеде и укреплять наши сообщества», - говорится на странице в соцсети отдела городской среды департамента архитектуры и градостроительства Краснодара.