Под Майкопом обезвредили снаряд времен Великой Отечественной войны

Жители одного из поселков Майкопского района Адыгеи на территории строящегося домовладения обнаружили предмет, внешне похожей на снаряд.

Специалисты-взрывотехники регионального управления Росгвардии, изучив находку, установили, что это артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны. Боеприпас был перевезен на полигон и уничтожен накладным зарядом, - передает "АиФ-Адыгея".

Такие находки на территории Адыгеи в последнее время не редкость: в мае боеприпас времен войны нашли в Красногвардейском районе, в начале весны три минометных мины нашли в окрестностях Адыгейска, а несколько снарядов были найдены местными жителями и в Тахтамукайском районе, - сообщили в республиканском МВД.