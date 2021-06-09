Миронов: россияне живут в долг и не в состоянии платить по кредитам

В России только 20% заемщиков выплачивают кредиты из своих доходов, рассказал заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.

"Граждане России, к сожалению, сегодня живут в долг. Только 20% всех заемщиков выплачивают (кредиты - ред.) из своих доходов", - отметил депутат.

По словам Миронова, у "огромного количества всех заемщиков" на выплату основного тела долга идет только 8% всех доходов.

Ситуация связана с невыгодными условиями потребительских кредитов, когда при несписываемой сумме на счете продолжают начисляться проценты, добавил политик. "Здесь мы встаем на сторону заемщика, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия и ведут себя как настоящие ростовщики, абсолютно не думая о людях", - заявил он.

"Справедливая Россия" предлагает внести изменения в закон о потребительских кредитах.