Миронов: россияне живут в долг и не в состоянии платить по кредитам
В России только 20% заемщиков выплачивают кредиты из своих доходов, рассказал заявил глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов.
"Граждане России, к сожалению, сегодня живут в долг. Только 20% всех заемщиков выплачивают (кредиты - ред.) из своих доходов", - отметил депутат.
По словам Миронова, у "огромного количества всех заемщиков" на выплату основного тела долга идет только 8% всех доходов.
Ситуация связана с невыгодными условиями потребительских кредитов, когда при несписываемой сумме на счете продолжают начисляться проценты, добавил политик. "Здесь мы встаем на сторону заемщика, потому что банки диктуют абсолютно невыгодные условия и ведут себя как настоящие ростовщики, абсолютно не думая о людях", - заявил он.
"Справедливая Россия" предлагает внести изменения в закон о потребительских кредитах.
Вестник Кавказа
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