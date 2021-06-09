Сергей Меликов резко раскритиковал темпы вакцинации в Дагестане

Темпы вакцинации от нового коронавируса в большинстве районов Дагестана организованы из рук вон плохо, и это требует принятия более жестких мер в отношении глав этих районов, - сообщил на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом врио главы Дагестана Сергей Меликов.

"Давайте договоримся с вами по-джентльменски. Следующий оперативный штаб будем проводить, пять глав муниципальных образований, которые займут последние места, просто напишут заявления с таким обоснованием: "Я не в состоянии управлять муниципальным образованием, потому как не в состоянии обеспечить безопасность населения, проживающего в моем районе". И по-честному уйдет этот руководитель", - обратился Меликов к главам районов, передает "Это Кавказ".

По данным регионального Минздрава, вакцинацию от коронавируса прошли более 100 тыс дагестанцев. Республика занимает одно из последних мест в рейтинге регионов по темпам вакцинации.