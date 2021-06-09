В России за сутки выявили 10 407 случаев коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 10,4 тыс новых случаев заболевания, максимум с 7 марта.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 10 407 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1 682 (16,2%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 4 124 (максимум с 16 января), в Санкт-Петербурге - 852, в Московской области - 781. В Крыму 113 новых случаев заболевания, в Краснодарском крае - 96, в Ставропольском крае - 58, в Дагестане - 50, в Кабардино-Балкарии - 13, в Карачаево-Черкесии - 12, в Ингушетии - 11, в Чечне - 9, в Адыгее - 9, в Северной Осетии - 8.

Суточный прирост поднялся до 0,20%, общее число инфицированных россиян составляет 5 156 250 человек.

Выписаны по выздоровлении за сутки 9 814 человек, за весь период - 4 761 899 человек.

Умерли за сутки 399 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 124 895 человек.