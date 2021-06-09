Следственный изолятор вынесут за пределы Владикавказа

Следственный изолятор (СИЗО) Владикавказа будет вынесен за пределы города – такое решение на совещании под руководством министра юстиции РФ Константина Чуйченко и врио главы Северной Осетии Сергея Меняйло приняли городские власти, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Меняйло на совещании обозначил проблему расположения СИЗО в центральной части города как одну из важнейших, требующих решения и участия со стороны федерального центра, а также выразил надежду на плодотворное взаимодействие", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Чуйченко согласился с тем, что учреждение системы исполнения наказаний не должно располагаться в жилом секторе и требует переноса за пределы городских территорий.

Для переноса СИЗО федеральному ведомству во взаимодействии с руководством республики предстоит решить вопрос финансирования строительства нового здания следственного изолятора, - добавил министр.