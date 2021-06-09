В вузах Узбекистана станет на 25% больше бюджетных мест
Уже в 2021/2022 учебном году количество бюджетных мест в вузах Узбекистана увеличится на 25%, об этом стало известно в ходе очередного заседания депутатов Законодательной палаты Олий Мажлиса.
Кроме того, будут увеличены гранты для девочек из нуждающихся семей - до 2 тыс квот, пишет Sputnik Узбекистан.
Дополнительные средства из бюджета направят в отдаленные районы частным больницам для оказания первичной и специализированной медицинской помощи.
Вестник Кавказа
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