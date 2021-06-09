Парламент Дагестана принял отставку спикера Хизри Шихсаидова

Депутаты Народного собрания (парламента) Дагестана сегодня рассмотрели заявление об уходе Хизри Шихсаидова с поста председателя регионального парламента и большинством голосов приняли его отставку.

"За" проголосовали 64 парламентария, двое были против, один – воздержался, - передает "Интерфакс".

Временно исполнять обязанности спикера будет его первый заместитель Сайгидахмед Ахмедов.

Напомним, Шихсаидов возглавлял дагестанский парламент с 2013 года.