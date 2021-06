В Нидерландах выпустили марки в память об азербайджанских журналистах, подорвавшихся на мине в Кельбаджаре (ФОТО)

Почтовые марки Free Us From Landmines c изображением журналистов Сираджа Абышова и Магеррама Ибрагимова, погибших в результате подрыва на мине в селе Сусузлуг Кельбаджарского района выпустили в Нидерландах.

Марки выпустил национальный оператором почтовой связи Нидерландов PostNL в рамках проекта "Жемчужины Азербайджана", автором которого является хореограф Салтанат Ревангызы.

Напомним, 4 июня автомобиль с сотрудниками азербайджанских телеканалов и новостных агентств, командированными в Кельбаджарский район, подорвался на противотанковой мине. Погибли оператор телеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник информационного агентства АЗЕРТАДЖ Магеррам Ибрагимов, а также зампредставителя ИВ Кельбаджарского района по административно-территориальному округу села Сусузлуг Ариф Алиев. В больницу с различными ранениями доставлены еще четыре человека.