Сергей Лавров: армяне и азербайджанцы должны жить мирно и с открытыми границами

Азербайджанцы и армяне должны жить в мире, а границы между двумя странами должны быть открыты, - заявил сегодня в ходе в ходе "Примаковских чтениий", проходящих в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"С участием Минской группы ОБСЕ они (власти Азербайджана и Армении - ВК) должны содействовать тому, чтобы армяне и азербайджанцы смогли жить бок о бок вместе. После этого уже можно будет обсудить статус Нагорного Карабаха", - отметил глава российского внешнеполитического ведомства, передает с места событий корреспондент "Вестника Кавказа".

В открытии коммуникаций между Арменией и Азербайджаном заинтересованы не только две эти страны, но и Россия, Турция и Иран, мнение которых тоже следует учитывать в переговорном процессе, - отметил министр.

Статус Нагорного Карабаха еще предстоит согласовать, но делать на этом акцент не стоит, - добавил Лавров, подчеркнув, что президенты Азербайджана и Армении договорились разблокировать все коммуникации в соответствии с Заявлением от 10 ноября 2020 года.