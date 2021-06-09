Сбербанк сокращает присутствие в Европе из-за геополитической ситуации

В ближайшие два года Сбербанк намерен сократить присутствие в странах Европы, рассказал ТАСС первый зампредседателя правления банка Лев Хасис на полях Петербургского международного экономического форума.

"Ввиду геополитической ситуации мы сейчас сокращаем наше присутствие как банковского бизнеса в других странах. Мы уже вышли из Турции. Мы уже сказали, что мы рассматриваем варианты, связанные с тем, как уменьшить свое присутствие в Европе. Я думаю, что [это произойдет] в перспективе одного - двух лет", - поделился представитель банка.

Sberbank Europe представлен в Германии, Словении, Чехии, Австрии, Боснии и Герцеговине в Сараево и Бане Луке, Хорватии, Венгрии и Сербии.