Россияне не торопятся на курорты – соцопрос

Большинство жителей России проведет предстоящий летний отпуск дома, на даче или в гостях у родственников, - говорится в исследовании холдинга "Ромир".

"Каждый третий россиянин (35%) не собирается куда-либо уезжать, а планирует остаться дома. ... Чуть меньше респондентов на вопрос об отпускных планах ответили, что проведут свободные от работы дни на даче или в гостях у родственников - таковых 30%. Вдвое меньше россиян пока ничего не планировали (15%)", - говорится в исследовании, передает РИА Новости.

"Домоседами" в отпуске в большинстве станут граждане от 60 лет и старше (47% опрошенных) и респонденты с низким уровнем доходов (51%), а вот путешествие по России в текущем году планируют лишь 10% россиян, это в большинстве соотечественники с высоким доходом. На российских морских курортах намерены отдохнуть 8% россиян, а зарубежную поездку планируют лишь 2% опрошенных.