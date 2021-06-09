Сунжа проведет день без газа

Ингушская Сунжа сегодня на восемь часов останется без газа из-за ремонтных работ на сетях, - сообщили в главном управлении МЧС по региону.

"По данным АО "Газпром газораспределение Назрань", в связи с необходимостью проведения аварийно-ремонтных работ с 10:00 приостановлена подача газа абонентам, проживающим в Сунже", - рассказал представитель ведомства, передает "Интерфакс".

Подачу газа коммунальщики планируют возобновить в 18:00, - говорится в сообщении.