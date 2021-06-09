В Казахстане платными станут только пять автодорог

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана не согласовало "Казавтожолу" введение оплаты на 13 участках автодорог из 18.

В этом году плату будут брать только на пяти участках автодорог І категории (высшего качества): "Западная Европа - Западный Китай" (Кайнар - Тараз, Тараз - Шымкент, Шымкент - Кызылорда, Шымкент - Ташкент); Капшагай - Талдыкорган; Нур-Султан - Павлодар; Щучинск - Кокшетау; Актау-Жетибай - Жанаозен (с обходом Нур-Султана, Караганды, Павлодара).

Остальные 13 участков дорог будут отремонтированы и приведены в надлежащий вид, затем компания намерена также сделать их платными.