Лавров: у России нет амбиций сверхдержавы

Сегодня в ходе "Примаковских чтениий", проходящих в Москве, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у Москвы нет сверхдержавных амбиций и желания распространить свою повестку на всю планету.

"У нас, кстати, нет сверхдержавных амбиций, как бы кто-то ни убеждал себя и всех остальных в обратном. У нас нет и того мессианского задора, с которым наши западные коллеги пытаются распространить на всю планету свою ценностную демократическую повестку. Нам уже давно понятно, что навязывание извне модели развития ни к чему хорошему не приводит", - сказал Лавров, передает корреспондент "Вестника Кавказа" с места событий.

Нынешнее мироустройство является суммой договоренностей держав-победительниц во Второй мировой войне, и Россия не позволит подвергнуть сомнению итоги этой войны.

"Мы не можем и не будем подыгрывать тем, кто хочет попытаться обратить вспять естественный ход истории", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.