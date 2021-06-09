Лавров: Запад не готов к честному диалогу

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада не готовы к честному диалогу, причем не только с Москвой.

"Не только Россия, но и многие другие сталкиваются с тем, что представители Запада не готовы к честному диалогу, который основан на фактах, предпочитают действовать в духе highly likely, примеров такого подхода множество. Это, безусловно, подрывает доверие к самой идее диалога как способа урегулирования разногласий", - сказал он, выступая в среду на "Примаковских чтениях", передает корреспондент "Вестника Кавказа".

Лавров подчеркнул, что Россия будет активно способствовать продолжению мирных перемен, "в направлении полицентричности, основанной на коллективном лидерстве ведущих государств в решении глобальных проблем".

При этом в России реально смотрят на вещи. "Мы не можем игнорировать упорное нежелание наших западных коллег, я бы даже сказал агрессивное нежелание, признавать эту объективную действительность как она есть, не можем игнорировать стремление коллективного Запада обеспечить себе привилегированное положение на мировой арене, чего бы это ни стоило", - отметил глава МИД.

Министр добавил, что Россия заинтересована в прагматичных отношениях с Западом и США и открыта для обсуждения Большого евразийского партнерства.