Гахария заявил о неизбежности внеочередных парламентских выборов в Грузии

Бывший премьер-министр Грузии, лидер партии "Для Грузии" Георгий Гахария заявил, что внеочередные паламентские выборы в стране неизбежны.

"Нет никакого значения сколько получит "Грузинская мечта" на будущих выборах 43% или 48%, потому что когда "Грузинская мечта" честно и чисто получила 48% на последних выборах, она не смогла защитить свой результат и последующие события говорят о том, что у "Грузинской мечты" проблемы с легитимацией и она не решит эту проблему своим результатом и внеочередные выборы все равно состоятся", – сказал Гахария в эфире телеканала TV Pirveli.



Он также прокомментировал обвинения со стороны председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе о возможной связи своей отставки с планами бывшей правящей партией "Единое национальное движение". По словам экс-премьера, это бред. "У сегодняшнего руководства правящей партии нет никаких ресурсов для противостояния со мной – ни интеллектуальных, ни моральных. К сожалению, эти люди себя исчерпали", – цитирует его "Sputnik Грузия".

Лидер партии "Для Грузии" подчеркнул, что покинул пост премьера после того, как заметил интриги за своей спиной и попытки нарушить его приказы в отношении задержания председателя "Нацдвижения" Ники Мелия.

Напомним, в конце мая экс-премьер-министр Грузии Георгий Гахария представил свою партию "За Грузию". Он выступил с критикой "Грузинской мечты", обвинив ее в заботе о собственных интересах больше, чем о государственных. В ответ на это правящая партия и ее основатель Бидзина Иванишвили обвинили Гахария в "государственной измене". "В феврале поступок Георгия Гахария был предательством своей команды. И что еще важнее, это была прямая измена собственному государству", - сказал Иванишвили.

