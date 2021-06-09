На Кубань возвращается тепло

Несмотря на то, что утро в Краснодаре выдалось довольно прохладное – всего 17 тепла при норме в 26 - днем в краевой столице воздух прогреется до нормы, а ветер будет слабым - 4,1 м/с, и лишь в порывах до 8,7 м/с, - говорится в прогнозе Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В целом по краю сегодня переменная облачность и кратковременный дождь, гроза, а местами пройдут ливни. Ветер юго-западный, его скорость составит 4-9 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Днем столбики термометров поднимутся до 21-26, тепла, но ночью пока прохладно - 11-16 со знаком плюс, передает портал Юга.ру.

На Черноморском побережье переменная облачность, местами в Туапсинском районе кратковременный дождь. Ветер 6-11 м/с, местами порывами до 12-14 м/с, а температура воздуха днем 18-23 тепла, - говорится в сообщении.