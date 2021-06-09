Автобусы Lux Express снова связали Петербург и Таллин

Эстонская компания Lux Express с 9 июня возвращается к автобусному сообщению с Петербургом.

Согласно анонсу компании, возобновление рейсов, прерванное более года назад из-за пандемии, согласовано с властями. Запланировано совершать по четыре рейса в неделю между Таллином и Петербургом.

Пересекать границу пассажиры смогут в соответствии с правилами, установленными российской и эстонской стороной, пишет «Интерфакс».

В поездке необходимо оставаться в маске, их будут выдавать бесплатно.

Маршрут может оказаться востребованным, если на матчи подгруппы чемпионата Европы по футболу в Петербурге будут допущены зрители, отметил глава международного бизнеса Lux Express Райт Реммель.