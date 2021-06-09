Цены на нефть ставят новые рекорды

Котировки нефти сегодня снова резко пошли вверх на данных Американского института нефти (API) о снижении нефтяных запасов в США.

К 8:09 мск августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,34 (0,47%), до $72,56 за баррель, хотя накануне они поднялись до максимальных с мая 2019 года $72,22 за баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,36 (0,51%), до $70,41 за баррель, тогда как накануне контракты подорожали на $0,82 (1,2%), до $70,05 за баррель - максимальный уровень закрытия торгов с октября 2018 года, передает "Интерфакс".

Накануне API сообщил, что запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 4 июня, сократились на 2,1 млн баррелей, тогда как запасы бензина в стране выросли на 2,4 млн баррелей, а дистиллятов - на 3,8 млн баррелей.