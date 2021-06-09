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В Черном море потерпел крушение МиГ-29 ВВС Болгарии - СМИ

В Черном море потерпел крушение МиГ-29 ВВС Болгарии - СМИ

Минувшей ночью во время тренировочного полета в рамках учений "Шабла 21" в Черном море потерпел крушении истребитель Военно-воздушных сил (ВВС) Болгарии, - сообщил болгарский телеканал BTV со ссылкой на министерство обороны страны.

Связь с пилотом истребителя МиГ-29 была потеряна, сейчас ведется поисково-спасательная операция, - добавили в болгарском оборонном ведомстве, передает ТАСС.

Ведутся поиски пилота.

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