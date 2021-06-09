Лидерство России как экспортера газа заканчивается?

Россия в 2024 году может потерять лидерство по объемам экспорта газа, такой сценарий допустили в правительстве, он следует из плана мероприятий по реализации Энергетической стратегии до 2035 года.

Россия останется лидером на ближайшие два года, затем страна может сместиться на второе место в тройке крупнейших поставщиков газа на международный рынок.

Потенциал роста добычи СПГ наиболее велик у США, обладающих большими запасами сланцевого газа, крупным игроком также является Катар, где хотят расширить производственные мощности, рассказал РИА Новости Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.

Россия в настоящее время поставляет газ в Европу, нарастить долю на газовом рынке можно за счет строительства новых трубопроводов в Китай и реализации новых СПГ-проектов.