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В Ташкенте спасли подростков, застрявших на реке из-за подъема воды

В Ташкенте спасли подростков, застрявших на реке из-за подъема воды

Сотрудники МЧС Узбекистана спасли трех подростков, которые застряли на острове на реке Чирчик.

Инцидент произошел в Сергелийском районе Ташкента.

Дети приплыли к островку, расположенному посреди реки, чтобы искупаться. Однако внезапно уровень воды повысился, а течение ускорилось. Ребята оказались в западне и не смогли самостоятельно вернуться на берег.

На помощь оперативно прибыли спасатели. Подростков эвакуировали на лодке и передали родителям, передает "Sputnik Узбекистан".

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Вестник Кавказа

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