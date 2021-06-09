В Ташкенте спасли подростков, застрявших на реке из-за подъема воды

Сотрудники МЧС Узбекистана спасли трех подростков, которые застряли на острове на реке Чирчик.

Инцидент произошел в Сергелийском районе Ташкента.

Дети приплыли к островку, расположенному посреди реки, чтобы искупаться. Однако внезапно уровень воды повысился, а течение ускорилось. Ребята оказались в западне и не смогли самостоятельно вернуться на берег.

На помощь оперативно прибыли спасатели. Подростков эвакуировали на лодке и передали родителям, передает "Sputnik Узбекистан".