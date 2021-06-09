В Рязани горело реанимационное отделение больницы, есть жертвы

Минувшей ночью в Рязани вспыхнуло реанимационное отделение больницы имени Семашко, есть жертвы, - передает оперативная группа правительства региона.

"По данным МЧС по Рязанской области, в 3:36 поступило сообщение о загорании в "ОКБ им.Н.А.Семашко". По предварительной информации, пожар произошел в реанимационном отделении", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Из больницы эвакуировали 35 человек, пострадали 11 человек, из них двое погибли, остальных госпитализировали. Позднее еще один из пострадавших скончался в скорой помощи: все трое погибших умерли из-за отравления угарным газом.

"Среди пострадавших одна медсестра, она оказывала помощь при спасении людей. Остальные все - пациенты", - уточнили в правительстве области.

В 4:04 спасатели локализовали пожар на площади около 15 квадратных метров, в 4:19 - полностью потушили его. Сейчас уточняются причина возгорания и ущерб от него.

Больница продолжает работать в штатном режиме.