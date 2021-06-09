Столичный регион останется во власти дождей

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожди, гроза и до 21 тепла, - сообщила ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня столичный регион по прежнему будет оставаться на дальней окраине южного циклона. В таких условиях в Москве облачно с неустойчивыми прояснениями, кратковременные дожи, местами гроза. Максимальная температура в столице составит плюс 19-21, в Подмосковье плюс 18-23", - рассказала Волосюк, передает РИА Новости.

Ветер будет дуть северо-восточный, его скорость составит 3-8 м/с, при грозе порывистый до 12 м/с, а вот атмосферное давление изменится незначительно и останется близким к норме - 745 мм рт ст.

По предварительным данным, в Москве может выпасть от 3 до 6 мм осадков, - добавила синоптик.