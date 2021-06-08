Спецпредставитель ЕС отреагировал на конфликт на границе между Киргизией и Таджикистаном

Специальный представитель Евросоюза по Центральной Азии Питер Буриан в ходе встречи с журналистами в Нур-Султане прокомментировал вооруженный конфликт на границе между Киргизией и Таджикистаном.

По его словам, данный конфликт подтверждает очень важные вызовы, которые необходимо быстро решать – это делимитация и демаркация границы, а также управление совместными водными ресурсами, передает "Казинформ".

Буриан также подчеркнул, что граница должна объединять, а не разъединять государства. "Мы готовы поддержать этот процесс региональной программой управления границами БОМКА, которая отражает все эти аспекты. Эта программа получила щедрую финансовую поддержку в размере 22 млн евро, куда включен также Афганистан", – сказал он.

Кроме того, он заметил, что приграничное сотрудничество по разным вопросам и развитие торговли должны способствовать такому процессу, чтобы границы способствовали движению людей, решению проблем и одновременно препятствовали незаконному обороту наркотиков и контрабанде. "Это тоже очень важные аспекты этого конфликта", – резюмировал спецпредставитель ЕС.

Напомним, 4 июня пограничная служба Киргизии сообщила о напряженной обстановке на границе с Таджикистаном. Ночью военные соседнего государства установили на неописанном участке границы в Ошской области контейнер и начали стягивать в район военный контингент. На следующий день вопрос, ставший причиной напряженности на границе Киргизии и Таджикистана, был улажен, после чего стороны отвели войска от границы в места постоянной дислокации.