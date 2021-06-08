Блинкен не верит, что санкции способны завершить "Северный поток-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что санкциями не удалось бы остановить завершение строительства "Северного потока-2". Он заявил об этом на слушаниях в международном комитете сената,

"Если бы санкции, по нашему мнению, были бы эффективны в вопросе физической остановки завершения строительства трубопровода - одно дело. По нашему мнению, они бы не имели такого эффекта", - цитирует главу внешнеполитического ведомства РИА Новости.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет более 95%.