В Ростове-на-Дону заработают 26 спортплощадок

Власти Ростова-на-Дону выделили из городского бюджета 62,5 млн рублей на строительство новых городских спортплощадок, сообщили в пресс-службе администрации.

Деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации, закупку спортивного оборудования и содержание площадок, а всего до конца года в городе заработают 26 объектов для занятий физкультурой и спортом, передает "АиФ-Ростов".

На части намеченных площадок уже начались работы по их обустройству, по части объявлены аукционы среди подрядчиков. Еще на трех участках работы начнутся после уборки лишней растительности, на четырех – после их регистрации объектов, а пять перспективных спортплощадок дожидаются согласия с владельцами инженерных сетей, проходящих по их территории, добавили в горадминистрации Ростова.