Госсекретарь США рассказал о "худших" последствиях строительства "Северного потока-2"

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в ходе слушаний в международном комитете, что "худшим" для Вашингтона последствием строительства "Северного потока-2" станут испорченные отношения с Германией.

"Худший возможный исход, с нашей точки зрения: строительство трубопровода завершено, отношения с Германией отравлены, отсутствие стимула у Германии сесть за стол переговоров, чтобы добиться успехов в работе по смягчению серьезных негативных последствий от прохода газа через этот трубопровод", - цитирует его РИА Новости.

Глава американского внешнеполитического ведомства также отметил, что США следует убедиться в том, что Россия не сможет использовать газ и энергетику в качестве устройства принуждения в отношении со странами Европы.

Напомним, "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Готовность "Северного потока-2" на данный момент составляет более 95%.