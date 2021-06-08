Главная » Новости

Узбекистан приступил к экспорту черешни в Сингапур

Узбекистан приступил к экспорту черешни в Сингапур

Узбекистан впервые экспортировал черешню в Сингапур.

Контракт на отгрузку свежих ягод на сумму $500 тыс заключили в мае текущего года узбекская компания СП ООО Uz-Segang и сингапурская компания NOROO Holdings Singapore Pte.Ltd, сообщает агентство "Дуне". Бумаги были подписаны при содействии посольства Узбекистана в Сингапуре.

В минувшую субботу черешня, выращенная в Ферганской долине, была доставлена в Сингапур, после чего была направлена в розничную торговую сеть Hao Mart Eccellente, где в настоящее время продается в ПЭТ-упаковках.

 

255 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!