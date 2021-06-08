В Дагестане трудоустроят школьников на каникулах

В центре занятости состоялась ярмарка вакансий, в рамках которой четверо из десяти учащихся школ Махачкалы в период летних каникул получили временную работу, сообщает пресс-служба Минтрудсоцразвития Дагестана.

"Ведомство уже восьмой год реализует госпрограмму трудоустройства старшеклассников (14-18 лет), в том числе состоящих на учете в комиссиях ПДН, в каникулярное и свободное от учебы время. В основном это сезонные сельхозработы (сбор фруктов, овощей), ремонт и благоустройство школ", – сообщили в ведомстве.

Ребята, нанятые работодателем в Избербаше, займутся озеленением и благоустройством школы № 9, добавили Минтрудсоцразвития

Отмечается, что в текущем году бюджетом региона предусмотрено порядка 10 млн рублей на субсидии работодателям по оплате труда 600 трудоустроенных несовершеннолетних граждан.