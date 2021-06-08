США продлили действие санкций в отношении руководства Беларуси

Президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси. Об этом говорится в сообщении Белого дома.

Очередной годовой период санкций истекал 16 июня.

Ограничительные меры введены в связи с обвинениями в коррупции и нарушении прав человека, связанными с политическими репрессиями, в том числе с задержаниями и исчезновениями людей.

В постановлении отмечается, что "действия и политика определенных представителей белорусского правительства и других лиц продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США". Согласно утверждению главы Белого дома, они также "подрывают демократические процессы и институты в Беларуси", передает ТАСС.