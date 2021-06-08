ОБСЕ отреагировала на выход России из Договора по открытому небу

Действующий председатель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Швеции Анн Линде сожалеет в связи с тем, что Россия решила выйти из Договора по открытому небу (ДОН).

"Сожалею, что Россия объявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу", - написала она на своей странице в социальной сети Twitter.

По ее словам, ДОН играет важную роль в укреплении доверия и безопасности в Европе. "Швеция продолжает призывать к полному соблюдению и максимально широкому участию в Договоре", - подчеркнула Линде.

Напомним, США вышли из Договора по открытому небу, который позволяет государствам-участникам открыто собирать данные о вооруженных силах и мероприятиях друг друга, 22 ноября 2020 года. В январе 2021 года о запуске процедур по выходу из ДОН заявила Россия. Накануне президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Договора.