Золотовалютные резервы Узбекистана обновили исторический максимум

Объем валовых золотовалютных резервов Узбекистана на 1 июня составил $35,52 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка.

Это самый высокий показатель за всю историю ведения статистики по золотовалютным резервам. По сравнению с апрелем резервы выросли на $1,33 млрд, передает Review.uz.

Предыдущий рекордный показатель был зафиксирован 1 декабря 2020 года. Тогда резервы ЦБ достигали $34,9 млрд, однако после этого они начали сокращаться из-за падения цен на золото.