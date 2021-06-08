В Каспийске появится школа для детей военнослужащих

Школа на 1200 мест будет открыта в Каспийские. В образовательном учреждении будут учиться дети военнослужащих Каспийской флотилии.

В ходе рабочей поездки в Дагестан министр обороны России Сергей Шойгу особое внимание уделил развитию социальной инфраструктуры в районе дислокации военных Каспийской флотилии.

"Школа на 1 200 мест планируется к открытию 1 сентября 2022 года", - сообщил начальник отдела строительства объектов ВМФ управления по строительству специальных объектов ФКУ «Управление заказчика капитального строительства» Минобороны РФ Александр Овчаренко, передает ТАСС.