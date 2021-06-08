В Северной Осетии нарастят производство товарной рыбы

Аграрии Северной Осетии намерены увеличить производство товарной рыбы до 4 тыс тонн, что на 14,3% больше уровня 2020 года, сообщил врио первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Казбек Марзоев.

По его словам, в настоящее время есть стабильный рост рыбного производства – в 2019 году было произведено 2525 т товарной рыбы, что на 1545 т больше 2018 года и в 7,4 раза больше результатов 2017 года. В настоящее время на территории республики работает 34 рыбоводческих предприятия.