В Грузии начинаются работы по строительству подземного хранилища газа

Компания, которая построит первое подземное хранилище газа (ПХГ) в Грузии (Гардабани), определена, в настоящее время с ней ведутся переговоры для подписания соглашения. Об этом говорится в тексте отчета о работе кабинета министров, представленного премьер-министром страны в парламент.

Сообщается, что в настоящее время уже подготовлено технико-экономическое обоснование проекта, отчет о его воздействии на окружающую среду и проект специального законодательства.

Стоимость реализации проекта составляет порядка 250 млн евро, финансирование будет осуществляться на средства Корпорации нефти и газа и средств, привлекаемых от международных финансовых институтов, передает Sputnik Грузия.