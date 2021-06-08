В Темиртау возведут три многоквартирных дома для очередников

В Темиртау Карагандинской области стартовало строительство трех многоэтажных домов для семей из социально защищаемых категорий граждан, сообщает "Казинформ".

Два дома возведут в квартале 4а, здания планируется ввести в эксплуатацию уже в этом году. Квартиры получат 180 очередников. Еще один многоэтажный жилой дом на 36 квартир построят в микрорайоне "Горка Дружбы".

Также в городе восстанавливают уличное освещение, подрядчик будет определен в результате конкурса.