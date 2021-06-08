В Сочи пройдет конкурс "Воспитатель года России - 2021"

В Сочи с4 по 8 октября будет проходить всероссийский профессиональный конкурс "Воспитатель года России - 2021".

Конкурсные испытания проведут в 14 детских сада с современной образовательной средой. Участники конкурса проведут педагогическое мероприятие с детьми, познакомиться с системой дошкольного образования Кубани, посетят обзорную экскурсию по курорту, сообщает пресс-служба краевого министерства образовании, науки и молодежной политики.

Конкурс "Воспитатель года России" проводится ежегодно, финал организуется в регионе победителя предыдущего года. В прошлом году лучшей на конкурсе стала Анастасия Быстрюкова, воспитатель детского сада № 41 Тимашевского района.