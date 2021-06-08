В Краснодаре откроется выставка Бэнкси
Уникальная выставка уличного художника из Великобритании Бэнкси начнет работу в Краснодаре в июне.
Экспозиция разместится в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств. "Главная цель проекта - познакомить жителей Краснодара с творчеством арт-новатора!" - рассказал организатор выставки Александр Смирнов.
Публика увидит более 90 работ Бэнкси - репродукции, фотографии, постеры, копии уличных граффити, а также мультимедийный контент.
Выставка будет открыта с 17 июня по 25 июля для совершеннолетних граждан. Напомним, личность художника остается тайной многие годы.
Вестник Кавказа
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