Дагестанские экологи провели масштабную акцию

Студенты и преподаватели ДГУ отметили проведением акции "Сохраним природу вместе" всемирный день окружающей среды, сообщает пресс-служба вуза.

Организаторами выступили Институт экологии и устойчивого развития университета, Дагестанское региональное отделение Всероссийского общества охраны природы и Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана. Мероприятие проводилось в рамках акции "Вода России" и Международной акции "Чистые берега Евразии".

Участники провели уборку берега Чиркейского водохранилища.

В завершение мероприятия было собрано более 50 мешков бытового мусора.