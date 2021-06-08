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Дагестанские экологи провели масштабную акцию

Дагестанские экологи провели масштабную акцию

Студенты и преподаватели ДГУ отметили проведением акции "Сохраним природу вместе" всемирный день окружающей среды, сообщает пресс-служба вуза.

Организаторами выступили Институт экологии и устойчивого развития университета, Дагестанское региональное отделение Всероссийского общества охраны природы и Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана. Мероприятие проводилось в рамках акции "Вода России" и Международной акции "Чистые берега Евразии".

Участники провели уборку берега Чиркейского водохранилища.

В завершение мероприятия было собрано более 50 мешков бытового мусора.

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Вестник Кавказа

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