Минобороны Азербайджана передало Армении нарушителя границы

Пресс-служба Минобороны Азербайджана проинформировала о передаче армянской стороне военного, нарушившего границу.

"В результате дополнительных расследований выяснилось, что военнослужащий ВС Армении Артур Картанян, задержанный 8 июня 2021 года в Лачинском районе армяно-азербайджанской границы, не проник на территорию Азербайджана для провокации и диверсии", - отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что он заблудился и пересек границу Азербайджана. "В связи с тем, что Картанян на первом допросе вел себя подозрительно и дал неточный ответ, возникли подозрения, что он был членом диверсионной группы вооруженных сил Армении", - отметили в Минобороны Азербайджана.

По результатам проверки задержанный был передан противоположной стороне.