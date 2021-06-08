Минобороны возведет в Дагестане 73 социальных объекта

В ближайшее время военные строители министерства обороны России возведут в Дагестане 73 социальных объекта. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Все объекты будут построены в рамках реализации национального проекта "Демография" и государственной программы "Развитие образования". В их числе, в частности, 16 школ на 8716 учебных мест, 20 детсадов на 1950 мест и 37 яслей 7150 мест.

По словам Иванова, к настоящему времени заключен уже 71 контракт, а по остальным двум вопрос будет решен в третьем квартале нынешнего года, передает "Интерфакс-Юг".