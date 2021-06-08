Президент UFC призвал Мейвезера завершить карьеру

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт заявил, что ему хотелось бы, чтобы бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер ушел из спорта именно сейчас.

"Хотелось бы, чтобы Флойд ушел. За плечами у него невероятная карьера, и участвовать в таких боях просто глупо", - цитирует главу промоушена TMZ.

Напомним, утром 7 июня мск состоялся выставочный поединок между Флойдом Мейвезером и видеоблогером Логаном Полом. Бой продлился все восемь раундов, каждый из которых состоял из трех минут. Победителя выявить не удалось.

Флойд Мейвезер начал боксерскую карьеру в 1996 году. В последнем бою, состоявшемся в августе 2017 года, он одержал победу над бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором, нокаутировав его в 10-м раунде. Американец - непобежденный боксер. В активе спортсмена 50 побед в 50 поединках.