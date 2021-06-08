ВОЗ не может заставить Китай предоставить информацию о происхождении COVID-19

Официальный представитель ВОЗ Майк Райан сказал, что организация не может заставить Китай поделиться дополнительной информацией, но ожидает полного сотрудничества со стороны государств-членов организации. Как отмечает Аль-Джазира, ВОЗ собирается провести детальные исследования, необходимые для понимания того, где вирус появился.

На вопрос репортера, как ВОЗ заставит Китай быть более открытым, Майк Райан, директор программы организации по чрезвычайным ситуациям, сказал, что "организация не имеет полномочий принуждать кого-либо в этом отношении". Существуют конкурирующие теории о том, что вирус был передан животными, возможно летучими мышами, или "Сбежал" из лаборатории в китайском Ухане. Теория утечки из лаборатории в Ухане недавно стала предметом возобновленных общественных обсуждений после того, как несколько видных ученых призвали к расследованию происхождения вируса.

Гипотеза о случайной утечке вируса из лаборатории в значительной степени игнорировалась учеными на ранних стадиях вспышки коронавируса. Китай неоднократно отрицал, что лаборатория несет ответственность за вспышку. Члены группы ВОЗ, которая в этом году посетила Китай в поисках происхождения COVID-19, заявили, что у них нет доступа ко всем данным, что вызвало продолжающиеся дискуссии о прозрачности поведения страны. Бывший президент США Дональд Трамп и его сторонники постоянно распространяли теории заговора о том, что Китай намеренно создал вирус. Тогдашний госсекретарь США Майк Помпео в прошлом году настаивал на наличии "серьезных доказательств" того, что вирус был создан в лаборатории, но так и не привел этих доказательств.

"Двунаправленной пандемия"

Между тем, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал производителей вакцин от COVID-19 принять участие в глобальной схеме по распределению вакцин COVAX, поддерживаемой ВОЗ. Он пожаловался на неравенство в распределении вакцин против COVID-19, которое привело к "двунаправленной пандемии": с одной стороны есть защищенные страны Запада, а с другой все еще уязвимые более бедные страны.

Тедрос Гебрейесус выразил разочарование по поводу того, что несколько бедных стран не смогли иммунизировать своих медицинских работников, пожилых людей и другие группы населения, наиболее уязвимые к тяжелой болезни COVID-19. "Все чаще мы видим двунаправленную пандемию: многие страны по-прежнему сталкиваются с чрезвычайно опасной ситуацией, в то время как некоторые из государств с самым высоким уровнем вакцинации начинают говорить об отмене ограничений", - сказал Тедрос Гебрейесус, добавив, что обмен вакцинами необходим для прекращения острой фазы пандемии COVID-19.

Глава ВОЗ сказал, что через шесть месяцев с момента внедрения первых программ по вакцинации страны с высоким уровнем доходов использовали "почти 44% всех доз в мире". "Страны с низкими доходами администрируют всего 0,4%. Больше всего в этой статистике расстраивает то, что она не менялась за несколько месяцев".

Тедрос Гебрейесус призвал к масштабным глобальным усилиям по вакцинации не менее 10% населения всех стран к сентябрю и не менее 30% к концу года. Для этого к сентябрю потребуются дополнительные 250 миллионов доз, причем 100 миллионов доз только в июне и июле. "В эти выходные лидеры G7 соберутся на свой ежегодный саммит, - напомнил Тедрос Гебрейесус. - У этих семи стран есть силы для достижения этих целей. Я призываю G7 не просто взять на себя обязательство делиться вакцинами, но и обязаться делиться ими уже в июне и июле. Я также призываю всех производителей предоставить COVAX преимущественное право отказа от предоставления новых объемов вакцин против COVID-19 или передать 50% объемов своих вакцин COVAX в этом году".

Инициатива COVAX была создана для обеспечения справедливого распределения вакцин, особенно в странах с низким уровнем доходов, и в ее рамках уже было доставлено более 80 миллионов доз на 129 территорий. Но это примерно на 200 миллионов доз ниже ожидаемого уровня. Чтобы вакцины соответствовали критериям COVAX, они должны быть одобрены ВОЗ и иметь статус в списке для использования в чрезвычайных ситуациях. Пока что Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцины, созданные AstraZeneca, Johnson & Johnson, Moderna, Pfizer-BioNTech, Sinopharm и Sinovac.