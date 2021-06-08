Саргсян выдвинул Пашиняну ультиматум, пригрозив опубликовать на него компромат

Один из зачинщиков нагорно-карабахского конфликта, бывший президент Армении Серж Саргсян пригрозил исполняющему обязанности премьер-министра республики Николу Пашиняну обнародовать компромат на него, если глава правительства не подтвердит фактами озвученные в адрес бывшего главы государства обвинения в проигрышах в казино Монте-Карло.

"Эту ложь они распространяли долгие годы, и я не считал нужным отвечать, учитывая то обстоятельство, что был президентом. Службы безопасности подчинялись мне, могли сказать, что эта информация скрывается", - сказал Саргсян на встрече с избирателями.

Он отметил, что дает премьеру 24 часа, чтобы тот представил хотя бы один факт. По словам бывшего президента, если этого не произойдет, он представит общественности такие факты о Пашиняне и его семье, что общество плюнет на него.

Саргсян отметил, что вся Служба нацбезопасности в Армении подчиняется Пашиняну уже на протяжении трех лет. Он уверен, что покровители Пашиняна, которые ему помогли, и которые его поддерживают, имеют возможность выявить любой факт в любой точке мира. "Пусть выявят, если выявят, я буду последним человеком в этой стране. Но это невозможно", - цитирует экс-главу государства РИА Новости.

Помимо этого, он заметил, что всегда обходил стороной казино, а также добавил, что ни разу не был в Монако за последние 15 лет, что легко проверить.