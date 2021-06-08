В Грузии спасли мужчину, упавшего в реку

Спасатели в Грузии помогли пострадавшему мужчине, застрявшему на берегу реки Цхенисцкали. Об этом сообщили в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Инцидент произошел близ территории Лактария в районе Лентехи. Как отмечается, мужчина пытался перебраться на другой берег реки с помощью веревки, однако в какой-то момент она оборвалась, в результате чего он упал в реку. Мужчина повредил ногу и не мог передвигаться, однако ему удалось добраться до другого берега.

Прибывшие на место спасатели вывели пострадавшего в безопасное место. В настоящее время его жизни ничего не угрожает, передает "Sputnik Грузия".